В ДНР обвинили украинских военных в нарушении "хлебного перемирия"

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В Донбассе минувшей ночью началось так называемое "хлебное перемирие". Однако украинские военные огонь не прекратили. За ночь зафиксировано 10 случае нарушения перемирия.

Украинские силовики снова нарушили минские договоренности, открыв огонь уже через полчаса после начала так называемого "хлебного перемирия". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Перемирие вступило в силу в полночь и должно было продолжаться до конца августа - на время сбора урожая. Об этом в белорусской столице всего три дня назад договорились представители контактной группы. Но, как сообщили в командовании ДНР, украинские военные проигнорировали соглашение.

Обстрелы велись по нескольким направлениям – в сторону Мариуполя, Донецка и Горловки из стрелкового оружия, танков, минометов и тяжелой артиллерии.