В попытке теракта в Мекке увидели иностранный след

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Спецслужбы Саудовской Аравии предотвратили атаку на мечеть Аль-Харам в священной для мусульман Мекке. Мужчина, готовившийся совершить теракт, был блокирован в жилом здании после чего подорвал дом. По мнению властей королевства, подготовкой атаки занимались за рубежом с целью дестабилизации ситуации в стране.

Спецслужбы увидели иностранный след в попытке атаки на мечеть в Мекке. Об этом сообщает "ТВ Центр". Накануне саудовские спецслужбы раскрыли несколько штаб-квартир неизвестной террористической ячейки недалеко от храмового комплекса. В северо-западном районе города при попытке задержания боевики оказали ожесточённое сопротивление. Один из них подорвал себя. В результате 11 человек получили ранения, среди них - шестеро иностранцев и пятеро правоохранителей.

Здание, в котором находились радикалы, полностью разрушено. По данным полиции, экстремисты планировали совершить теракт, жертвами которого могли стать сотни людей. По подозрению в подготовке атаки, задержаны пятеро человек. В МВД Саудовской Аравии считают, что теракт готовили из-за рубежа с целью дестабилизировать ситуацию в королевстве.