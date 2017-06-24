Более 140 человек пропали без вести после оползня в Китае
В китайской провинции Сычуань, в уезде Маосянь минувшей ночью произошел сход оползня. По данным местных СМИ, не менее 141 человека числятся пропавшими без вести. В поисках задействованы более 500 спасателей и тяжелая техника. Работы осложняются дождем.
Пропавшими без вести в результате схода оползня в китайской провинции Сычуань числится 141 человек. Об этом сообщает издание "Женьминь жибао".
По данным правительства провинции, после нескольких часов спасательных работ из-под завалов удалось извлечь лишь двух человек.
Оползень сошёл возле населенного пункта Деси уезда Моасянь в ночь на субботу. По грудой камней оказались около 40 домашних хозяйств.
В поисках задействованы более 500 спасателей и тяжелая техника. Работы осложняются дождем.