Более 140 человек пропали без вести после оползня в Китае

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В китайской провинции Сычуань, в уезде Маосянь минувшей ночью произошел сход оползня. По данным местных СМИ, не менее 141 человека числятся пропавшими без вести. В поисках задействованы более 500 спасателей и тяжелая техника. Работы осложняются дождем.

Пропавшими без вести в результате схода оползня в китайской провинции Сычуань числится 141 человек. Об этом сообщает издание "Женьминь жибао".

По данным правительства провинции, после нескольких часов спасательных работ из-под завалов удалось извлечь лишь двух человек.

Оползень сошёл возле населенного пункта Деси уезда Моасянь в ночь на субботу. По грудой камней оказались около 40 домашних хозяйств.

В поисках задействованы более 500 спасателей и тяжелая техника. Работы осложняются дождем.