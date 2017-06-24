Торнадо в США вывел из строя два самолета "судного дня"

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Торнадо, обрушившийся на базу ВВС США в Небраске, повредил два самолета "судного дня". Boeing E-4 предназначены для высшего командования США, в том числе президента, в случае уничтожения наземной инфраструктуры во время масштабного конфликта или чрезвычайной ситуации.

Американские самолеты "судного дня" оказались уязвимы перед торнадо. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Пентагон. Стихия, обрушившаяся на базу ВВС США в штате Небраска, повредила десять самолетов, в том числе и два Boeing E-4B.

О характере повреждений в Пентагоне не сообщили.

Эти самолеты предназначены для высшего командования США в случае масштабного конфликта или чрезвычайной ситуации, если наземные системы управления будут уничтожены. По разным данным, в распоряжении ВВС США имеются от 6 до 10 самолетов "судного дня", четыре из которых находятся в постоянной боевой готовности и могут подняться в воздух в течение нескольких минут.

Boeing E-4 были разработаны в 1970-х годах в ходе холодной войны. Могут непрерывно находиться в воздухе около недели при условии дозаправки.