Россия подписала с Латакией соглашение о прекращении огня

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В Сирии подписано соглашение о прекращении огня между группой российских войск и администрацией провинции Латакия.

В Сирии российские военные подписали крупнейшее соглашение о перемирии. Документ о прекращении огня утвердили с властями провинции Латакия. Договорённость с такой крупной территорией республики была подписана впервые, передает "ТВ Центр".

Кроме того, российский центр по примирению провёл гуманитарную акцию в одном из посёлков Латакии. Жителям Аль-Серкезии доставили 350 продуктовых наборов. В составе каждого - рис, мука, сахар, мясные консервы и чай. На месте развернули полевой госпиталь. Российские врачи осмотрели тех, кто нуждался в медицинской помощи, и выписали необходимые лекарства. Тяжелобольных жителей посёлка в сопровождении российских специалистов доставили в клинику.