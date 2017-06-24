Движение транспорта в Москве ограничат из-за праздника Ураза-байрам

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Мусульмане готовятся встречать праздник Ураза-байрам. Он знаменует окончание месяца Рамазан.

Мусульмане готовятся встречать один из главных религиозных праздников - Ураза-байрам. Он знаменует окончание поста во время священного месяца Рамадан. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, в воскресенье в столице - с четырёх до одиннадцати часов утра будет ограничено движение около Московской соборной мечети. Это улицы Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского. Нельзя будет проехать у Исторической мечети, там перекроют улицу Большая Татарская и ближайшие переулки. Кроме того, движение ограничат на улицах Южно-Бутовская, Минская, Хачатуряна и на проспекте Андропова. Автовладельцев просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда.

Также в воскресенье с семи утра до половины девятого на вход пассажиров закроют станцию метро "Минская". В Подмосковье для проведения Ураза-байрама определили почти 40 мест. Праздничные богослужения состоятся в мечетях, молельных домах и на специально организованных площадках у районных дворцов спорта и культуры.