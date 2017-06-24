Собянин поздравил Ушакова с переизбранием на мост мэра Риги
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Сергей Собянин поздравил Нила Ушакова с переизбранием на пост мэра Риги. Мэр Москвы пожелал своему коллеге успехов в работе.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Нила Ушакова с переизбранием на пост мэра Риги. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю моего доброго друга и коллегу Нила Ушакова с переизбранием на пост мэра Риги. От всей души желаю успехов!" - написал Собянин.
Ушаков переизбран на третий срок по результатам голосования в Рижской думе. Его кандидатуру поддержали 32 депутата из 60. Мэром Риги он является с 2009 года.
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