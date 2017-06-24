Путин рассказал о своих связях с нелегальной разведкой

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Работа Владимира Путина в КГБ была связана с нелегальной разведкой. Об этом сам президент рассказал в интервью по случаю 95-летия управления "С" Службы внешней разведки, занимающегося нелегальной разведкой. По его словам, разведчики-нелегалы — особые люди с особыми качествами и убеждениями.

Владимир Путин рассказал, что его работа в КГБ СССР была связана с нелегальной разведкой. Об этом президент сказал в интервью телеканалу "Россия 1". По его словам, он хорошо знает что это за люди.

"Это люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера. Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди", - сказал президент.

Он пожелал им счастья и благополучия: "Уверен, они услышат мои слова".

Согласно официальной биографии Владимира Путина, в 1985-1990 годах он работал в Дрездене по линии Первого главного управления КГБ (внешней разведки) СССР.