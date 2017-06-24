Александр Аузан: в этом мире невозможно мировое правительство

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Декан экономического факультета МГУ, научный руководитель Института национальных проектов Александр Аузан – гость программы "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр" в субботу, 24 июня, в 22:10.

О глобализации и разнообразии

Глобализация несет в себе нивелирующую тенденцию. Но это возвратно-поступательный, волнообразный процесс. В начале ХХ века все писали, что будет одна фабрика, один трест, одна отрасль. Произошло это? Нет, не произошло.

Из-за колоссального разнообразия в этом мире невозможно мировое правительство. Посмотрите, как тяжело координироваться Евросоюзу. Ему тяжело, хотя бы потому что существуют значительные различия юга и севера, православных, католических и протестантских культур, да плюс примеси иммигрантов. Теперь представьте, что нужно туда еще Африку, Латинскую Америку, Восточную Азию и над этим все построить. Невозможно. Уткнувшись в эту стенку, процесс течет обратно, и мы получаем отлив. Сейчас мы живем во времена отлива глобализационного процесса.

Культурное разнообразие важно, потому что оно не позволяет прийти к такому результату, когда все скоординировано в мире, потому что все слишком сложно и разно. Где пределы разнообразия, после которых общество начинает разрушаться? До какого уровня это культурное разнообразие дает всплеск экономического развития? В этом смысле Россия – страна с разнообразием, но не запредельным. А Евросоюз стал группой стран с запредельным разнообразием, где начались отрицательные процессы.

Угроза маргинализации

Давайте скажем откровенно: у нас сейчас угроза маргинализации есть. Мы технологически отстали, мы имеем три процента мирового валового продукта. Это недопустимо для страны с такой историей, с таким человеческим капиталом, который по всему миру активно и продуктивно участвует в развитии.

Сейчас задача в том, чтобы мы себе поставили большую цель. Я не считаю цели подъема темпов экономического роста настоящими большими целями. Нужны большие цели. И цели эти, на мой взгляд, связаны и с преодолением маргинализации страны, это за пять лет мы не сделаем. Это на 15-20 лет работа. И с другим положением человека, с другим отношением, чтобы отсюда россиянин мог участвовать в экономическом, культурном, интеллектуальном развитии мира. Отсюда, из России, а не переехав куда-то, реализовывать свой потенциал.

Учителя и люди культуры – сила, способная победить пессимизм

У нас не будет инновационной экономики, пока мы будем бояться будущего, пока будем бояться рисков. От этого нужно уходить всеми средствами культурной и образовательной политики. В России любят экспертов, которые говорят, что все будет плохо. Почему пессимизм является официальным убеждением огромной части нашего населения? Потому что за этим живет тщательно скрываемая вера в то, что все-таки чудо должно произойти.

С другой стороны, если у людей есть представление о том, что с другими договориться нельзя, на власть воздействовать невозможно… И при этом представление о том, что очень рискованно что-то изменить – все повалится. Ну, конечно, такой человек пессимистически смотрит на будущее и говорит: «Лучше всего, чтобы будущее не наступало. А если можно – вернуть вчерашний день». Эти установки меняются не только средствами культурно-образовательной политики – нужно менять реальную жизнь, нужно менять доступность формирования решений и стратегии для человека, решений власти, его жизни в муниципальном округе – это все вместе должно работать.

Я не вижу сил, которые могли бы производить эти изменения. Потому что у этих сил должен быть долгий взгляд. При взгляде на полтора-два года вперед ни одна политическая сила не будет заниматься такими вещами. Поэтому в данный момент такими силами являются быть учителя, люди культуры.

О финансовой грамотности населения

У нас страна закредитована. Масса людей в такие невозможные влезли ямы… При этом, пытаясь выйти из одного кредита, они берут второй, третий, пятый… Почему это возникло? Потому что все играют в короткую. Менеджер банка понимает, что он не вернет, но у него бонусы, связанные с количеством заключенных договоров. В итоге образуется ситуация, которая может кончиться разными способами. Ну, например, в Южной Корее военные диктаторы простили долг и национализировали банки. Оказалось, что общество заигралось в эти самые вещи, и такое произошло. Это огромная проблема, которой сейчас занимаются многие люди – финансовое поведение. Люди же не боги. Они откладывают важные решения на будущее, они неправильно оценивают риски и т.д. Поэтому все должно быть перестроено с учетом того, что люди несовершенны. Оттого, как вам предложили, будет зависеть ваше поведение. Это позволяет делать современная поведенческая экономика. Мы как раз пытаемся все перестроить, чтобы людям было предложено правильное поведенческое меню решений. Чтобы они меньше рисковали.