Путин выразил соболезнования в связи с оползнем в Китае

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Пять человек официально считаются погибшими в результате схода оползня в китайской провинции Сычуань. Это число еще может вырасти. Как минимум 120 человек считаются пропавшими без вести. Соболезнования председателю Китая выразил Владимир Путин.

В Китае пять человек погибли в результате схода оползня, ещё более 120 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Стихийное бедствие застало врасплох жителей деревни Маосянь, которая расположена в провинции Сычуань. Под грудой валунов и горной породы оказалось около 40 домашних хозяйств.

Поисковые и спасательные работы продолжаются уже несколько часов. В них задействованы свыше пятисот человек, а также десятки единиц спецтехники. Задачу осложняет сильный дождь. Для оперативной доставки пострадавших в больницы власти перекрыли ближайшие автотрассы. На данный момент спасатели вызвалили из под завалов первых двух выживших. Масштабы бедствия до сих пор оцениваются.