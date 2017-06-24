Ресин проинспектировал строительство храма на севере Москвы

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Советник мэра Москвы Владимир Ресин в субботу проинспектировал строительство храма в честь святителя Спиридона на севере Москвы.

На севере Москвы начали возводить храм в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Комплекс рассчитан на 500 прихожан. Стройплощадку в субботу проинспектировал советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин. Он провёл выездное совещание со священнослужителями и представителями префектуры. Сейчас ведутся работы нулевого цикла - строители готовят место под фундамент и подземные коммуникации.

Завершить храм планируют во второй половине 2018 года.