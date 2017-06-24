В США показали самую уродливую собаку в мире. Видео
Чек на 1,5 тысячи долларов и поездку в Нью-Йорк заработала для своей хозяйки мастиф неаполитано по кличке Марта. И все из-за специфической внешности. На ежегодном конкурсе, который проходит в Америке, пса признали самой уродливой собакой в мире.
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