Путин прибыл в лагерь "Артек" в Крыму

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Президент России Владимир Путин в субботу посетил детский лагерь "Артек" в Крыму. Глава государства примет участие в открытии седьмой смены 2017 года.

Владимир Путин в субботу днем прибыл в "Артек" в Крыму, передает ТАСС. В лагере президенту показали макет детского центра. Кроме того, глава государства ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, которая ведется с 2014 года.

Позднее Путин примет участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, которая проходит с 20 июня по 11 июля. Она посвящена американской школьнице Саманте Смит, посетившей в 1983 году СССР как Посол доброй воли и ставшей символом международной детской дипломатии.