Синоптики зафиксировали заморозки в Подмосковье минувшей ночью

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Минувшей ночью в Подмосковье фиксировались заморозки. По словам синоптиков, это самая поздняя дата ночных холодов в Московской области.

Заморозками сопровождалась минувшая ночь в Подмосковье. По данным синоптиков, в отдельных районах области в травостое подморозило до минус одного градуса, пишет ТАСС.

Это самая поздняя дата заморозков в Подмосковье. На востоке области температура ночью понижалась до плюс 5 градусов, а на западе — до 3,7 градуса.