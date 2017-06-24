Решение по материнскому капиталу примут осенью

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Вице-премьер Ольга Голодец назвала сроки принятия решения о продлении программы материнского капитала. По ее словам, это произойдет осенью, до принятия бюджета.

Решение по материнскому капиталу будет принято осенью — в конце сентября или в начале октября. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец, пишет "Интерфакс".

По ее словам, социальный блок правительства в настоящее время готовит комплекс предложений по поддержке молодых семей, куда войдут и предложения по созданию новых мест в яслях, и предложения по материнскому капиталу.

Решить вопрос с индексацией материнского капитала в ходе "Прямой линии" поручил Владимир Путин. Глава государства предложил изучить вопрос о передаче части средств семьям напрямую или дать им возможность их тратить на что-то еще.