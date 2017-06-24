Путин назвал главный принцип работы журналистов

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Президент Владимир Путин обсудил с детьми в лагере "Артек" принципы работы журналистов. По мнению главы государства, для работников СМИ важны критерии оценки событий. Это является конструктивным подходом к профессии, отметил Путин.

Владимир Путин уверен, что в работе журналистов важны критерии оценки событий. Об этом он сказал, общаясь с детьми в лагере "Артек" в Крыму, пишет ТАСС.

Одна из участниц встречи рассказала президенту, что попала в медиаотряд, где им дают интересные задания. Путин в ответ поинтересовался, чем ей могут помочь присутствующие журналисты.

"Я думаю, они бы смогли нам рассказать о том, как правильно писать статьи, как правильно, под каким углом снимать репортажи, я думаю, это очень полезный и интересный опыт", - ответила девушка.

На это президент ответил, что важными являются критерии оценки событий: "Может быть, это самое главное, правда? И делать так, чтобы вот, как здесь одна участница сказала, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи".

Перед встречей Путин осмотрел спортзал, корпус и номер для детей, а также поздравил одного из артековцев с днем рождения.