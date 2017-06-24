Иванку Трамп вызвали в суд из-за дизайна туфель

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Дочери президента США Иванке Трамп придется дать показания в суде по делу о копировании ее компанией дизайна туфель одной из итальянских марок.

Иванку Трамп вызвали в суд по делу о плагиате дизайна обуви. Как пишет Bloomberg, дочь и советник американского президента должна явиться на слушания до конца октября этого года. При этом показания ей разрешили дать не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне.

В начале прошлого года итальянская компания Aquazzura обвинила принадлежащую Иванке Трамп IT Collection LLC в подделке красных туфель на высоком каблуке. При этом оригинал стоил почти 800 долларов, тогда как компания Иванки продавали туфли всего за 150.

Защита Трамп просила освободить ее от личного участия в разбирательстве, однако суд посчитал дочь президента ключевой фигурой этого дела. Сама она заявила, что не принимала участие в разработке дизайна, а только одобрила сезонную коллекцию своей компании.