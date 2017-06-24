ВВС Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии

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Израильские самолеты нанесли удар по позициям сирийской армии в районе Голанских высот. Это стало ответом на случайный обстрел подконтрольной Израилю территории со стороны Сирии.

Армия обороны Израиля ответила огнем на случайный обстрел подконтрольных Тель-Авиву территорий Голанских высот со стороны Сирии. Об этом пишет "Интерфакс".

По данным СМИ, ВВС нанесли авиаудар по танкам сирийской армии в районе, откуда велся огонь. В израильской армии заявили, что не позволят никому "даже пытаться" нарушить суверенитет страны и безопасность жителей.

При этом в Израиле признали, что перелет снарядов со стороны Сирии был случайным.