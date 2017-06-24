18:46, 24 июня 2017

Мексика — Россия: 1:1 после первого тайма

Теги:  Спорт  футбол  мексика  россия

Сборная России открыла счет в матче с командой Мексики на Кубке конфедераций. На 25-ой минуте мяч в ворота соперника забросил Александр Самедов.

Сборная России открыла счет в матче со сборной Мексики на Кубке конфедераций. На 25-ой минуте матча мяч забросил Александр Самедов, сообщает TVC.RU.

Однако спустя пять минут мексиканцы отыгрались. На 31-ой минуте счет сравнял Нестор Араухо.

Встреча проходит на стадионе "Казань-Арена".

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