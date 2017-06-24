Судья не засчитал третий гол в ворота сборной России

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Сборная Мексики лидирует в матче с командой России. Счет встречи, которая проходит на стадионе "Казань-Арена", — 2:1. На 60-й минуте мексиканцы забросили третий мяч, но арбитр не засчитал гол из-за положения вне игры.