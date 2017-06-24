В Иране задержаны готовившие теракт члены ИГ

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Спецслужбы Ирана задержали членов группировки, причастной к "Исламскому государству", которые планировали серию атак на религиозные места на территории страны. При обысках у них изъяли взрывчатку, автоматы Калашникова, пулемет и большое количество патронов.

В Иране задержана группа лиц, причастная к запрещенной террористической организации "Исламское государство". По данным спецслужб страны, они планировали серию терактов с использованием бомб и смертников в религиозных местах. Об этом сообщает агентство Tasnim.

При обысках у членов группы, помимо поясов смертников, изъяты три автоматы Калашникова, пулемет, очки ночного видения, три телефона для возможности дистанционного подрыва и большое число патронов.

В начале июня в Иране террорист-смертник осуществил взрыв в мавзолее первого высшего руководителя Ирана аятоллы Хомейни. В тот же день произошло вооруженное нападение на парламент страны. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство".