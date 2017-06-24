Сборная России уступила мексиканцам на Кубке конфедераций

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Сборная России уступила команде Мексики в матче Кубка конфедераций. Встреча, которая проходила на стадионе "Казань-Арена", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной Мексики отличились Нестор Араухо и Ирвин Лосано. Единственный мяч в ворота соперника забросил россиянин Александр Самедов.

Сборная России уступила команде Мексики в матче Кубка конфедераций по футболу, передает TVC.RU. Встреча проходила на стадионе "Казань-Арена".

Счет в матче на 20-й минуте открыл Александр Самедов. Спустя пять минут мексиканец Нестор Араухо сравнял счет, а после перерыва, на 52-й минуте, Ирвин Лосано удвоил преимущество команды Мексики.

Спустя восемь минут Эктор Морено забросил еще один мяч в ворота Игоря Акинфеева, однако судья не засчитал гол из-за офсайда.

По итогам встречи сборная России заняла третье место в группе.