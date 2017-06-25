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Реджеп Эрдоган потерял сознание после молитвы в честь мусульманского праздника Ураза-байрам. Инцидент произошел в мечети Стамбула. Турецкий лидер упал ненадолго в обморок из-за низкого уровня сахара в крови.

Президент Турции Реджеп Эрдоган упал в обморок во время утренней молитвы в мечети Стамбула. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, ему стало плохо во время молитвы в честь праздника Ураза-Байрам. Сам Эрдоган связал это с давлением из-за диабета. Сейчас турецкий президент чувствует себя хорошо.

По информации газеты, когда Эрдогану стало плохо, к нему подбежали охранники, затем приехали врачи. Журналистов не пускали к мечети, президент дал интервью после окончания молитвы.