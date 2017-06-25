Конгресс США пригрозил Москве выходом из договора о РСМД

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Ряд членов американского Конгресса предложили администрации президента США Дональда Трампа вывести страну из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В российском Совфеде уже заявили, что Москва примет ответные меры в случае такого развития событий.

США могут выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее предложение в Белый дом направила группа конгрессменов. Как сообщила газета Politico, в Пентагоне и Госдепартаменте опасаются, что такой шаг может спровоцировать новую гонку вооружений.

По мнению одного из инициаторов выхода из договора республиканца Майка Роджерса, "безответственно продолжать соблюдать положения договора, когда единственный другой его участник отошел от него".

Многие коллеги конгрессмена выступили против такого шага. По данным издания, внутри администрации Трампа затевается жесткое обсуждение, нужно ли выходить из еще одного международного договора.

"Этот договор с Россией является краеугольным в деле разоружения, запрещая целый класс ядерных ракет", — подчеркивает Politico.

В Минобороны США и Госдепе заявили, что соблюдение договора соответствует интересам Соединенных Штатов, а односторонний отказ от договора невыгоден Вашингтону.