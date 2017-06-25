Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

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Владимир Путин поздравил всех российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Российский лидер отметил роль российских мусульман в поддержании мира и укреплении дружбы и взаимопонимания между народами.

Российские мусульмане в воскресенье отмечают один их главных праздников - Ураза-байрам. Он знаменует окончание священного месяца Рамадан. Российских верующих поздравил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

В Москве главные торжества состоялись в Соборной мечети. Там на молитву собрались несколько десятков тысяч человек. Те, кто не смогли попасть внутрь здания, расположились на прилегающих улицах. По традиции, с обращением выступил глава Совета Муфтиев России Равиль Гайнутдин. Чтобы послушать его проповедь, верующие занимали места ещё с ночи.

Ураза-байрам отмечают в течение нескольких дней. Считается, что за это время нужно совершить как можно больше добрых поступков. Во всех семьях готовят угощения, принимают гостей. Также принято навещать своих родных и близких, помогать нуждающимся и просить друг у друга прощения.