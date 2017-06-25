"Моя цель - тот, кто вкачал алкоголь в ребенка": новые подробности дела "пьяного мальчика" в репортаже ТВЦ

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В деле "пьяного мальчика" из Балашихи появляется все больше противоречий. Экспертиза не может точно установить, был ли мальчик действительно пьян. Камера видеонаблюдения, которую объявляли пропавшей, нашлась, но запись не сохранилась. Смотрите подробности резонансного дела в репортаже "ТВ Центра" в 14:30.

В расследовании уголовного дела о гибели мальчика в Балашихе появляется все больше противоречий. Об этом сообщает "ТВ Центр". Исследование крови, которая осталась внутри салона машины, где некоторое время лежало тело ребенка, показало отсутствие алкоголя. Это не соответствует ранее озвученному отчету следователей. Кроме того, камера видеонаблюдения, вопреки всем прежним сообщениям, находится на своем месте. Но вот видео момента ДТП странным образом отсутствует на сервере.

Почему уголовное дело возбудили лишь месяц спустя после трагедии? Откуда в крови шестилетнего мальчика оказались какие-то промилле? И что теперь более всего заботит его отца?

Обо всем этом подробно смотрите в воскресенье, 25 июня, в 14:30 в программе "Московская неделя".