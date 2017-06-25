На Ставрополье ищут облившего двух девушек кислотой велосипедиста

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На Ставрополье разыскивают велосипедиста, который плеснул кислотой в лицо двум девушкам15-ти и 16-ти лет. Они находятся в больнице с ожогами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Следователи изучают записи с камеры видеонаблюдения. За информацию, которая поможет найти злоумышленника объявлено вознаграждение.

Предполагаемому злоумышленнику не удалось скрыться незамеченным, отмечает "ТВ Центр". Момента нападения не видно, но все произошло в нескольких метрах от места, где ведется видеонаблюдение. На кадрах видно, как по улице спешно едет на велосипеде человек, похожий по описанию на нападавшего.

"Проходившим дорогу 15-летней и 16-летней девушкам проезжавший на велосипеде молодой человек брызнул в лицо кислотой, от которой девушкам причинены ожоги разной степени тяжести. Они госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК России "Хулиганство с использованием предметов в качестве оружия", - заявила помощник руководителя Следственного управления СК России по Ставропольскому краю Алла Козырецкая.

Одна из пострадавших находится в реанимации. Характер ожогов указывает на серную кислоту. По горячим следам удалось задержать подозреваемого, однако позже выяснилось, что этот велосипедист не имеет к инциденту никакого отношения. За любую информацию о злоумышленнике ставропольские полицейские объявили вознаграждение в полмиллиона рублей.

Кислота как опасное средство расправы весьма популярно. Причем, в большинстве случаев страдают именно девушки. В ноябре прошлого года в подмосковных Мытищах 20-летний юноша отомстил 17-летней подруге за неразделенную любовь. Та же участь постигла финалистку конкурса "Мисс Италия-2007" Джессику Нотаро. В лицо ей плеснул кислотой бойфренд и по сути поставил крест на карьере модели. Мисс Сочи-98 Элеонора Кондратюк не оценила ухаживания криминального авторитета. Нанятые им для отмщения исполнители вылили на лицо девушки поллитра кислоты. Она перенесла более трехсот операций. Среди мужчин жертвой подобного нападения в 2013 году стал главный балетмейстер Большого театра Сергей Филин.

Ставропольские полицейские ожидают стабилизации состояния пострадавших девушек, чтобы от них узнать детали и мотивы страшного преступления.

"ТВ Центр"