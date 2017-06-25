В Госдуме предложили набить морду Жиркову после проигрыша Мексике

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Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев раскритиковал поведение Юрия Жиркова, который в матче с Мексикой заработал красную карточку. По мнению депутата, за это футболисту следует дать в морду.

Юрию Жиркову следует дать в морду за красную карточку во время встречи сборной России с командой Мексики. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев, пишет Championat.com.

"Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение", - сказал он.

Досталось и вратарю Игорю Акинфееву. По мнению Лебедева, по уровню мастерства Акинфеев не подходит на роль основного голкипера национальной команды.

Накануне сборная России уступила команде Мексики в заключительном матче группового этапа и покинула Кубок конфедераций. Встреча завершилась со счетом 1:2. Жирков получил первую желтую карточку на 9-й минуте встречи, вторую — на 68-й минуте.