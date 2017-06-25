Жертвами ДТП в Солнечногорском районе Подмосковья стали три человека

Теги: жертвы Происшествие подмосковье дтп

Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате страшной аварии в Подмосковье.

ДТП произошло в Солнечногорском районе на 21-м километре трассы А-107, рассказал "ТВ Центр". Лоб в лоб столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. От удара они съехали в кювет, возник сильный пожар. Грузовик перевозил более 20 тонн топлива. Пламя мгновенно охватило машины. Возгорание тушили несколько подразделений спасателей, на помощь пришли и очевидцы. Сообщается, что все погибшие находились в легковом автомобиле. Причины и обстоятельства ДТП сейчас устанавливают. Движение на месте аварии было затруднено.