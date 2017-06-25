В Дагестане полицейские уничтожили двоих боевиков

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Силовики уничтожили двоих боевиков в Дагестане. Полицейские остановили двух мужчин для проверки документов. На просьбу сотрудников правоохранительных органов остановиться они открыли огонь. Мужчины были убиты ответным огнем.

Полицейские ликвидировали двоих боевиков в Дагестане. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"В субботу в городе Хасавюрте сотрудники правоохранительных органов хотели остановить для проверки документов двух подозрительных мужчин. На просьбу стражей порядка остановиться, эти лица начали стрелять по ним. Ответным огнем их пришлось нейтрализовать", - сказал он.

По данным источника, в настоящее время силовики устанавливают принадлежность убитых к террористическим организациям.