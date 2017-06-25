13:02, 25 июня 2017

В Германии выпустили купюры номиналом ноль евро

Теги:  германия  Экономика  деньги  евро

В Германии появилась новая денежная купюра номиналом ноль евро. Банкнота сувенирная, на неё ничего нельзя купить.

Напечатана купюра на той же бумаге, что и обычные евро, с необходимой степенью защиты, включая водяные знаки и голограммы, рассказал "ТВ Центр". Выпуск всего пяти тысяч экземпляров новой денежной единицы был официально разрешён Европейским центральным банком. Как ожидается, ноль евро станет популярной у коллекционеров и туристов. Купюру, на которой изображён учебный парусник ВМФ Германии, можно приобрести за два с половиной настоящих евро.  

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