В результате возгорания бензовоза в Пакистане погибли более 140 человек

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В результате возгорания бензовоза в пакистанском городе Бахавалпур погибли 142 человека, еще 60 пострадали. Они находятся в больнице в критическом состоянии. Большинство пострадавших получили ожоги более 70 процентов поверхности тела.

В пакистанском городе Бахавалпур перевернулся и загорелся бензовоз. Погибли не менее 142 человек. Об этом сообщило интернет-издание Geo.tv.

Как сообщил руководитель спасательной службы, более 60 человек доставлены в больницу. Они находятся в критическом состоянии. У большинства пострадавших обожжено более 70 процентов поверхности тела.

Люди собирали вытекавшее из бензовоза топливо, после того как автомобиль опрокинулся. По словам очевидцев, многие из них курили, что могло привести к возгоранию.