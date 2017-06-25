В Ньюкасле автомобиль въехал в толпу

Теги: В мире великобритания пострадавшие дтп

В Ньюкасле автомобиль въехал в группу людей. По данным полиции, пострадали шесть человек. Инцидент произошел у спортивного центра "Уэстгейт". Версия о теракте не рассматривается.

В Ньюкасле автомобиль въехал в группу людей. Об этом сообщила полиция графства Нортумберленд на своей странице в Twitter.

WESTGATE SPORTS CENTRE UPDATE: It is now confirmed that their are six casualties. — Northumbria Police (@northumbriapol) 25 июня 2017 г.

"В настоящее время подтверждено, что пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Версия о теракте не рассматривается. Задержана 42-летняя женщина. В настоящее время ее допрашивают.