13:36, 25 июня 2017

В Ньюкасле автомобиль въехал в толпу

Теги:  В мире  великобритания  пострадавшие  дтп

В Ньюкасле автомобиль въехал в группу людей. По данным полиции, пострадали шесть человек. Инцидент произошел у спортивного центра "Уэстгейт". Версия о теракте не рассматривается.

В Ньюкасле автомобиль въехал в группу людей. Об этом сообщила полиция графства Нортумберленд на своей странице в Twitter.

"В настоящее время подтверждено, что пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Версия о теракте не рассматривается. Задержана 42-летняя женщина. В настоящее время ее допрашивают.

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