Отец погибшего в Балашихе мальчика хочет найти того, кто "вкачал алкоголь" в ребенка

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Не утихают страсти вокруг гибели шестилетнего Алёши Шимко в Балашихе. За прошедшую неделю вопросов появилось ещё больше, чем было. Данные экспертиз о содержании в крови мальчика смертельной дозы алкоголя противоречат друг другу. Число проверок, организованных разными ведомствами, растёт в геометрической прогрессии. Предполагаемая виновница ДТП и вовсе верит уже только в полиграф. Все участники этой кафкианской истории пытаются избежать любой ответственности. А установление истины кажется задачей

Ваша информация устарела – такой фразой в пятницу встретил журналистов Роман Шимко – отец погибшего мальчика. Как рассказал "ТВ Центр", только что он ознакомился с результатами экспертизы, назначенной МВД.

"По-моему, лист 117. Там сказано, что в лоскутах, которые срезаны с заднего сиденья машины с кровью Алеши Шимко, алкоголя не обнаружено. Потому что не представляется возможным обнаружить – он испарился", - рассказал Роман Шимко.

Эта формулировка – про "невозможность обнаружить" – вносит еще одно противоречие в крайне запутанное дело о гибели Алеши. Поскольку чуть раньше представители Следственного комитета заявили: проведенная ими повторная экспертиза подтвердила предыдущий результат – алкоголь обнаружен. Что характерно и МВД, и СК использовали одни и те же образцы почти в одно и то же время – два месяца спустя после смертельной аварии.

"Следователями был также произведен осмотр автомобиля обвиняемой, в салоне которого обнаружены и изъяты следы крови малолетнего потерпевшего. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь", - рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области.

Независимые эксперты, чем дальше закручивается история, тем настойчивее твердят: следствие по какой-то причине отвечает не на те вопросы, и упускает главное.

"Нужно перестать спекулировать на том, что в организме ребенка, ребенок был пьян. Потому что это смешно уже не только в масштабах нашей страны, но и в масштабах мира. Мы должны четко обозначить, такого быть не может", - заявил завкафедрой судебной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Юрий Пиголкин.

Если точно, было выявлено 2,7 промилле – они-то и вызвали широкий общественный резонанс. Медики утверждают, с учетом веса шестилетнего мальчика он должен был натощак выпить до 200 граммов водки. И, конечно, в таком состоянии – не мог бы играть, передвигаться, а просто лежал. Возможно, без сознания.

"Здесь вот такая запредельная концентрация, и мы сразу понимаем, что что-то не то. И папа уже думает, что и в печень вкололи. А может быть, просто капнули в кровь и переборщили. А может быть, пробирки отдали тому лицу, которое транспортирует, и то лицо подговорили как-то поступить", - пояснил психиатр-нарколог Александр Ковтун.

Факт халатности проверяет Следственный комитет – возбуждено уголовное дело. Другое возбуждено по факту нарушения ПДД, повлекшее гибель человека. Здесь тоже возникает вопрос – почему это случилось лишь спустя месяц после происшествия.

"На самом деле, в течение 10 дней сотрудники должны проверить информацию, содержащуюся в заявлении о совершенном преступлении. Либо информацию, которая была до них донесена сотрудниками ДПС ГИБДД, зафиксировавших событие, сам факт дорожно-транспортного происшествия", - отметил адвокат Тимур Маршани.

Загадочным все это время считалось исчезновение камеры наблюдения у подъезда, и видео с неё, которое могло бы пролить свет на детали того ДТП. Нашей съемочной группе удалось выяснить: камера на месте, работает, картинка и сегодня пишется на сервер специализированной компании "Электрон". Так выглядит обзор – видно часть детской площадки и дорожку, по которой бежал мальчик. Руководитель "Электрона" объяснил: видеооборудование было установлено около 10 лет назад в рамках еще милицейской программы. После реорганизации ведомства камеры, по сути, остались без хозяина. Их списали, но при этом продолжали эксплуатировать – без договора и оплаты.

"И весной длительный период сервер подвисал - такое было. По такой вот случайности это произошло и в этот момент. Какое-то умышленное действие неправомерное по поводу удаления каких-то записей, я отвечу так. Я уверен полностью в своих сотрудниках. Я уверен на 100 процентов, что этого быть не могло. Мое субъективное мнение", - заявил гендиректор компании "Электрон" Сергей Бутусов.

Так или иначе, видео позволило бы быстро пролить свет на скорость движения Hyundai Solaris. Двигалась ли машина вдоль двора в пределах 20 километров в час, как нужно по правилам, или значительно быстрее.

"Из тупика дома начала набирать скорость. Когда он выпрыгнул перед машиной, он ударился о капот и улетел под колеса. Она еще переехала его двумя колесами", - рассказала очевидица Кристина Гапоненко.

По-прежнему совсем немного известно о личности участницы аварии. 31-летняя Ольга Алисова в доме, рядом с которым был сбит мальчик, не живет, просто подвозила знакомую. В СМИ и соцсетях появлялись неподтвержденные сведения о криминальном прошлом ее мужа. Комментариев автоледи ни по каким вопросам пока не давала.

К концу недели стали известны результаты автотехнической экспертизы. В них говорится, что ребенок остался бы жив, если бы женщина, находившаяся за рулем, применила экстренное торможение. Но, как известно, история – в данном случае трагическая – не знает сослагательного наклонения.

Юристы утверждают, что для серьезных судебных перспектив, с точки зрения смягчения наказания для водителя, состояние ребенка значения не имело бы.

"С моей точки зрения, водитель должен был учитывать все обстоятельства. В том числе и сложную дорожную обстановку. И в том числе на прилегающей территории. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения, не были, находился ли он со взрослыми или был один – независимо от этого это шестилетний ребенок", - отметил адвокат Тимур Маршани.

Теперь Ольге грозит до пяти лет лишения свободы. Но Роман Шимко решительно настроен найти и наказать того, кто, по его мнению, устроил подлог.

"Пока моя цель – это тот, кто вкачал алкоголь в ребенка", - заявил отец ребенка.

Егор Киселёв, Владимир Черных, Дина Самохина, "ТВ Центр"