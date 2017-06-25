На фестивале цветов состоится презентация нового сорта роз "Москва"

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В грядущий четверг в Музеоне откроется традиционный фестиваль цветов Moscow Flower Show. Дизайнеры из разных стран уже приехали в столицу и сейчас заканчивают последние приготовления на вверенных им участках парка. Будут арт-объекты с глубоким смыслом, творения юных флористов, и даже сады с иллюзиями.

Двести участников из двенадцати стран мира, и тридцать конкурсных работ на территории парка Музеон, отметил "ТВ Центр". Moscow Flower Show – знаковое событие в мире ландшафтного дизайна. Подготовка – тщательная и неспешная. Все должно быть идеально. Ведь этот фестиваль – трамплин к мировому признанию.

На этой площадке сейчас создается сад "Малахитовая шкатулка", в основе которого лежат, конечно же, образы из сказок Бажова. Чтобы максимально точно передать дух и природу Урала, оттуда в Москву привезли двадцать тонн камня.

Невзрачный на первый взгляд камень на самом деле – полудрагоценная яшма. Ее отмоют от лишайников и она заиграет всеми красками.

"Цветы, которые там будут, они будут повторять цвета камня. Там где у меня яшма, там будут красные люпины, там где змеевик, там будет такого же приблизительно цвета манжетка и другие зеленые растения. То есть, камень как бы превращается в цветок. Мне кажется это классно", - отметила архитектор, ландшафтный дизайнер, руководитель студии "Авторский сад" Оксана Хлебородова.

Многие участники подхватили тему года экологии в нашей стране и готовятся представить свой взгляд на эко-ландшафт. Трехкратный золотой призер в английском Маверне Марк Эвелей играет смыслами – "Человечество" и "Человек недобрый". Его композиция Man Unkind – это четыре зоны среды обитания. От садовой тропинки, до городской промзоны.

"Люди сейчас находятся в состоянии войны с природой. Мы хотели показать, до чего это может довести. Не важно, с какой стороны входить в сад – каждый решает для себя сам", - пояснил ландшафтный дизайнер Марк Эвелей.

Продолжая тему, Артур Бордалло привезет брутальную склульптуру хамелеона из старого садового инструмента. А швейцарец Эггер Йонас вдохновился работами Фаберже. Его арт-объект "Сад в яйце" показывает, как скорлупа охраняет живой организм от агрессивного внешнего мира. Иван Бугаев в саду "Геометрия природы" площадью в триста квадратных метров заселил водоем лилиями. На это решение его вдохновил Клод Моне. Впервые в фестивале примут участие и юные дизайнеры.

"Детская часть фестиваля, она у нас представлена 30 садами, шесть из которых – это дети, находящиеся на длительном лечении. Наши ландшафтные дизайнеры решили их поддержать. И будут помогать строить им сады", - рассказала президент международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show Карина Лазарева.

Елизавета Душко уже представила свою композицию "Космос" на фестивале в Маверне, и хоть и не получила наград, но была отмечена членами жюри конкурса. Еще одной важной премьерой станет презентация нового сорта розы "Москва", которую адаптировали к условиям мегаполиса. Она будет долго цвести и радовать москвичей.

"Ее привезут в большом количестве, ее можно будет купить. После фестиваля она активно будет высаживаться на остановках и в парках Москвы. Она специально адаптирована к условиям нашего мегаполиса, и мы надеемся, что она будет долго цвести и радовать москвичей своим цветением", - отметила пресс-атташе фестиваля Елена Бедуш.

Фестиваль продлится с 29 июня по 9 июля. Оценивать работы будет строгое жюри под председательством Джеймса Александер-Синклера, аккредитованного судьи британского Королевского общества садоводов.

Екатерина Гоголева, Марина Глебова, Андрей Костров и Дмитрий Иванов, "ТВ Центр"