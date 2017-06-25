В Кабардино-Балкарии разбился самолет

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В Кабардино-Балкарии разбился легкомоторный самолет. Пилот погиб. На месте происшествия работают спасатели.

В Кабардино-Балкарии разбился легкомоторный самолет "Сигма-4". Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя Южного регионального центра МЧС.

"Поступило сообщение о том, что в Урванском районе Кабардино-Балкарской республики в поле близ населенного пункта Урвань упал легкомоторный самолет. Пилот самолета получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказал он.

По данным источника, на месте происшествия работают девять человек и три единицы техники. Информация о происшествии уточняется.