Люди в масках ограбили ювелирный магазин на юге Москвы

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Трое неизвестных в масках ограбили ювелирный магазин в Даниловском районе на юге столицы. Материальный ущерб в настоящее время устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

На улице Андропова на юге столицы трое неизвестных ограбили ювелирный магазин. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещение ювелирного магазина по указанному адресу вошли трое неизвестных в масках, угрожая предметом, похожим на пистолет, продавцу и старшему продавцу-консультанту открыто похитили из сейфа и подвитринных шкафов принадлежащие ООО ювелирные изделия", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается перечень похищенного и материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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