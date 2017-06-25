Разбившийся в КБР самолет был самодельным

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Легкомоторный самолет, разбившийся в Кабардино-Балкарии, мог быть самодельным. Причины падения выясняются. На месте происшествия работает следственная группа.

Разбившийся в Кабардино-Балкарии самолет мог быть самодельным. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"В настоящее время причины падения самолета выясняются. По одной из версии, это могло произойти из-за порыва ветра. На данный момент есть информация, что самолет - самодельный", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины крушения.

"На место происшествия выехал заместитель нальчикского транспортного прокурора, транспортной прокуратурой взято на контроль проведение процессуальной проверки. Кроме того, прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", - рассказали в прокуратуре.

Как сообщил ТАСС глава администрации Урванского района КБР Азамат Кошеев, при крушении самолета погиб военный летчик Юрий Лукьяненко.

"Установлена личность погибшего пилота, это Юрий Лукьяненко, бывший военный летчик, пилот первого класса. Он совершал полет в поле, вдали от населенных пунктов. Самолет маленький, его можно прицеплять к автомобилю и перевозить в любое место для совершения полета", - сказал он.