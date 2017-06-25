В Совфеде назвали нелепым ходом возможный выход США из договора РСМД

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что возможный выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является нелепым шагом с точки зрения безопасности союзников Соединенных Штатов. По его словам, Москва, безусловно, ответит на такой шаг со стороны Вашингтона.

Возможный выход США из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности является нелепым шагом с точки зрения союзников Соединенных Штатов. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Это довольно нелепый ход с точки зрения безопасности союзников Америки и самих США: ответные шаги России - а они в таком случае, без сомнения, последуют - сделали бы наши ракеты средней дальности в европейской части страны стратегическими с точки зрения угроз для европейцев", - передает его слова "Интерфакс".

При этом, по словам Косачева, ядерные силы нашей страны продолжали бы оставаться фактором, влияющим на стратегическую безопасность самих США.

Как стало известно ранее, ряд членов американского Конгресса предложил администрации президента США Дональда Трампа вывести страну из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению одного из инициаторов выхода из договора республиканца Майка Роджерса, "безответственно продолжать соблюдать положения договора, когда единственный другой его участник отошел от него".

"Это крайне опасная идея, ведущая в направлении последовательного разрушения договорной базы контроля над вооружениями, которая и так не в идеальном состоянии, а также эскалации гонки вооружений, в которой не бывает победителей", - заявил Косачев.