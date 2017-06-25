Мутко ответил на призыв Лебедева "дать в морду" Жиркову

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Вице-премьер правительства России, глава РФС Виталий Мутко заявил, что вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, призывавший "дать в морду" игроку сборной России Юрию Жиркову за удаление в матче со сборной Мексики, был не прав.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев был не прав, заявляя о необходимости "дать в морду" игроку сборной России Юрию Жиркову за удаление в матче с Мексикой. Об этом заявил вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко.

"Игорь неправ, что я еще могу сказать... Он политик, депутат, он думает о рейтингах. Политики идет в народ. Он думает, что есть категория людей, которая сегодня его в этом плане поддержит. Работает на это. Не стоит придавать этому значения. Как член исполкома РФС он неправ, я как президент РФС буду иметь с ним беседу", - передает его слова "Р-Спорт".

Мутко заявил, что намерен разобраться в ситуации. По его словам, Лебедев и ранее делал неоднозначные высказывания, однако вряд ли его слова найдут поддержку у болельщиков.

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев раскритиковал поведение Юрия Жиркова, который в матче с Мексикой заработал красную карточку. По мнению депутата, за это футболисту следует дать в морду.

Накануне сборная России уступила команде Мексики в заключительном матче группового этапа и покинула Кубок конфедераций. Встреча завершилась со счетом 1:2. Жирков получил первую желтую карточку на 9-й минуте встречи, вторую — на 68-й минуте.