Тиллерсон заявил о возможности диалога Катара с арабскими странами

Теги: Политика сша дипломат катар тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Катара есть сферы взаимодействия с арабскими странами, которые могут заложить основу для диалога и разрешения дипломатического конфликта. По его словам, в настоящее время в Дохе приступили к изучению требований, выдвинутых Бахрейном, Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Катар может наладить диалог с арабскими странами и разрешить дипломатический конфликт. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

"Катар приступил к внимательному рассмотрению ряда требований, представленных Бахрейном, Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ. В то время как некоторые элементы Катар сможет выполнить с трудом, есть значительные сферы, которые могут заложить основу для продолжения диалога, который, в свою очередь, приведет к разрешению (конфликта)", - передает его слова ТАСС.

Девять государств – ОАЭ, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия, Бахрейн, Мавритания, Маврикий, Мальдивы и Коморские острова – разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Четыре арабские страны потребовали от Катара разорвать дипотношения с Ираном, закрыть турецкую базу, ликвидировать телеканал Al Jazeera и разорвать все связи с террористами. На выполнение условий отведено 10 дней.