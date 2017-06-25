Теги: Общество праздник религия москва росгвардия

В праздновании Ураза-байрама в Москве приняли участие 250 тысяч мусульман. Как сообщили в пресс-службе Центрального округа войск Росгвардии, правонарушений во время утренних служб в столичных мечетях не зафиксировано.

В совместной утренней молитве в честь праздника Ураза-байрам приняли участие 250 тысяч мусульман. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центрального округа войск Росгвардии.

"В Москве более 250 тысяч мусульман приняли участие в утренней совместной молитве и проповеди", - говорится в сообщении.

За охрану общественного порядка и обеспечение безопасности отвечали более 3 тысяч военнослужащих Росгвардии. Войска охраняли порядок у Исторической мечети на Малотатарской улице, Московской соборной мечети на Проспекте Мира, Мемориальной мечети на Поклонной горе, мечети Ярдям в Отрадном и на дополнительных площадках.

"Благодаря слаженной работе сотрудников Росгвардии и МВД правонарушений в период проведения праздника не допущено", - отметили в Росгвардии.