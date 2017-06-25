В результате ДТП в Коми погибла член Общественной палаты и ее ребенок

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В Коми в результате ДТП погибла член Общественной палаты республики Раиса Шахова и ее четырехлетний сын Архип. Авария произошла на 152 километре автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск. Столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП в Коми погибла член Общественной палаты республики и ее четырехлетний сын. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на страницу республиканской ОП в интернете.

"В воскресенье недалеко от поселка Ульяново на 152 километре автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск в столкновении двух автомобилей погибли два человека - член Общественной палаты Коми, заместитель председателя Усть-Куломского землячества в Сыктывкаре Раиса Шахова и ее младший сын, четырехлетний Архип", - говорится в сообщении.

Республиканская Общественная палата выразила соболезнования семье и близким погибшей.

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