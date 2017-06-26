CNN ужесточил требования к публикации статей о России

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CNN ввел жесткие правила публикации материалов о России после того, как накануне с сайта телеканала была удалена статья о связях команды президента США Дональда Трампа с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Руководство CNN приняло решение обнародовать касающиеся России материалы только с разрешения вице-президента компании.

CNN будет публиковать материалы о России только после проверки вице-президентом американской телекомпании. Об ужесточении редакционной политики говорится во внутреннем письме руководства CNN своим сотрудникам, которое опубликовало издание BuzzFeed.

В этом письме руководитель CNNMoney Рич Барбьери подчеркнул: "Никто не публикует какой-либо связанный с Россией контент без моего ведома и без ведома Джейсона (Фаркаса, вице-президента CNN)". "Это относится к социальным сетям, видео, материалам редакции и MoneyStream. Никаких исключений", - отмечается в письме.

In wake of story retraction, CNNMoney exec editor sends memo to staff mandating all "Russia-related content" must be cleared by him or VP pic.twitter.com/2Y6QMZj1h5 — Jon Passantino (@passantino) June 25, 2017

Накануне на сайте телеканала появилась заметка о расследовании Комитетом по разведке США контактов американского финансиста Энтони Скарамуччи с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в свете проверки связей членов команды президента Дональда Трампа с Россией.

Комитет по разведке якобы интересовали сведения о том, не обещал ли Скарамуччи Дмитриеву содействие в отмене санкций США в отношении России. Позднее сведения опровергли, сообщение было снято, а телекомпания принесла Скарамуччи извинения.

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