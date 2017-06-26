ФСБ: теракт в метро Санкт-Петербурга готовили с помощью Telegram

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Террористы при подготовке к взрыву в метро Петербурга использовали мессенджер Telegram. Об этом сообщили в ФСБ России. В ведомстве указывают, что Telegram дает террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования. Взрыв в питерском метро произошел 3 апреля, погибли 16 человек.

Боевики активно используют мессенджер Telegram для организации терактов, в частности с его помощью готовили теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ России.

В ведомстве заявили, что смертник Акбаржон Джалилов и его пособники использовали Telegram на всех стадиях организации и подготовки теракта. По мнению ФСБ, мессенджер дает террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.

23 июня Роскомнадзор вынес очередное предупреждение владельцу Telegram Павлу Дурову об угрозе блокировки мессенджера в России, если он не предоставит данные для реестра ОРИ. В ответ Дуров заявил, что блокировка мессенджера не поможет в борьбе с терроризмом, поскольку преступники будут использовать другие приложения. Он также обвинил главу Роскомнадзора в незнании принципов шифровки информации и в нарушении 23-й статьи Конституции о праве на тайну переписки.

3 апреля произошел теракт в метро Санкт-Петербурга, погибли 16 человек. Бомбу привел в действие террорист-смертник.