Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась в три раза

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Количество лесных пожаров в Забайкальском крае с пятницы увеличилось в три раза - с 11 до 34. По данным МЧС, огнем охвачено 3,7 тысячи гектаров.

В Забайкалье площадь природных пожаров за выходные увеличилась в три раза - огнем охвачено более 5 тысяч гектаров леса. Ситуацию осложняет сухая и жаркая погода - температура воздуха превышает 35-градусную отметку. В крае действует режим ЧС, передает "ТВ Центр".

На территории Якутии горит свыше шести с половиной тысяч гектаров тайги. К утру удалось ликвидировать 15 очагов, однако более 40 еще продолжают действовать. Леса горят в Амурской и Магаданской областях, на Чукотке и в Хабаровском крае. МЧС увеличивает группировку спасателей. Сейчас к тушению привлечены почти 600 человек, 75 единиц техники, а также авиация.

Накануне в Иркутской области экипаж самолета-амфибии спас 20 пожарных-парашютистов, которые оказались в огненном кольце в Заповедном Прибайкалье. Экипаж БЕ-200 сбрасывал воду в соседнем районе и получив информацию о бедственной ситуации направился на выручку наземным силам. В условиях сильной задымленности летчикам удалось локализовать очаг возгорания и остановить верховой пожар.