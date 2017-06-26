Шесть человек погибли при крушении прогулочного судна в Колумбии

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В Колумбии затонуло прогулочное судно, на борту которого находились 170 человек. По данным властей, погибли шесть человек, еще 30 считаются пропавшими без вести. 100 пассажиров удалось поднять из воды, остальные смогли самостоятельно доплыть до берега.

В Колумбии число жертв после крушения прогулочного судна достигло девяти человек. Еще около тридцати числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На месте происшествия ведётся поисково-спасательная операция, задействованы авиация и водолазы. Из воды удалось поднять 99 туристов, еще сорок смогли добраться до берега самостоятельно.

Прогулочный катер, на борту которого находились 170 человек, затонул в эту ночь на водохранилище неподалёку от города Гуатапе. Те, кому удалось спастись, сообщили, что судно оказалось перегруженным, и ни у кого из пассажиров не было спасательных жилетов.