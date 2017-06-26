Российские военные доставили гумпомощь в сирийский Аль-Вар

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Очередную партию гуманитарной помощи получили жители сирийской провинции Хомс. Наши военные доставили в недавно освобожденный от боевиков город Аль-Вар медикаменты и продукты питания. Исламисты покинули населённый пункт в мае после длительных переговоров с офицерами российского Центра по примирению враждующих сторон. Сейчас Аль-Вар возвращается к мирной жизни. Вместе с гуманитарной колонной прибыли и российские врачи, которые сразу приступили к работе с пациентами в местной больнице.

Главному врачу бывшего роддома Хомса доктору Самиху Шарбику только и остается, что разводить руками. Клинику, в которой он работал, боевики захватили еще в 2013 году.

"Они превратили наш перинатальный центр в полевой госпиталь, боевики лечили здесь своих раненых, ничего не осталось, все сломано", - жалуется он.

В палатах, служебных помещениях, подвале - все перевернуто. Врачей, рожениц и детей террористы выгнали. Верхние этажи переоборудовали под огневые точки. Цокольный - под операционные и перевязочные.

Когда врачи спустились в подвал, все было разбросано - лекарства, медтехника, оборудование и аппаратура валялись на полу. В одной из комнат нашли полную коробку импортных медикаментов, сообщает "ТВ Центр". Их тоже использовали боевики. Любопытно, что над ней символика запрещенной в России организации "Исламское государство". А ниже замазана надпись – "Аль-Каида". Впрочем, судя по странам производителям этих лекарств и международным гуманитарным организациям, чьи названия на упаковках и коробках, поддержку получали и те и другие. Террористы отступили из Аль-Вара месяц назад после переговоров.

До войны в больнице работали 800 человек. Сегодня едва наберется сотня. Многие уехали. Прием ведут амбулаторно. Стационар разгромлен. Сирийским коллегам приехали помочь российские медики. В кабинетах — только наспех расставленные кушетки. Но нашим не привыкать. Работали и куда в более тяжелых условиях. Основные жалобы пациентов – болят суставы, малокровие, давление.

Район Аль-Вар - одна из главных страниц в новейшей истории Сирии. Здесь начинался вооруженный мятеж против официальной власти. На этих улицах иностранные проповедники и местные джихадисты призывали народ к бунту. Впрочем, его жертвами стали не только чиновники, но и тысячи простых граждан, которые отказывались поддерживать идеи радикалов. 5 лет Аль-Вар оставался едва ли не самой опасной точкой на карте провинции Хомс, если не всей Сирии. Переговоры с боевиками о выходе шли долго и тяжело.

Почти каждый дом в Аль-Варе зияет разбитыми балконами и окнами. В стенах сквозные отверстия от снарядов. На улицах остатки баррикад и сгоревших машин. На первых этажах, где были кафе и магазины, – груды камней и железа. Но люди постепенно возвращаются. В городе уже нет проблем с водоснабжением. Расчищены дороги, ходит общественный транспорт, а знаковый объект – больницу, освобожденную от террористов, власти обещают полностью восстановить за пару месяцев. И более того, построить рядом новый роддом и перинатальный центр.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр". Хомс, Аль-Вар, Сирия.