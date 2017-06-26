Россияне назвали самых выдающихся исторических личностей

Теги: Общество путин ссср история социологи россия опрос

Россияне назвали Иосифа Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов. Он опередил в этом рейтинге писателя Александра Пушкина и президента Владимира Путина. Пушкин находился в списке начиная с 1989 года, когда опрос проводился впервые, тогда как Путин попал в тройку лидеров впервые.

Социологи предложили россиянам выбрать наиболее влиятельную историческую личность. Первое место в этом списке досталось советскому лидеру Иосифу Сталину, самым выдающимся человеком в истории его считают 38% респондентов, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные "Левада-центра".

Второе место разделили президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Так ответили 34% опрошенных. Как пишет издание, Пушкин находился в списке начиная с 1989 года, когда опрос проводился впервые, тогда как Путин попал в тройку лидеров впервые.

Всего в рейтинге было 20 позиций. В него, в частности, попали император Петр I, космонавт Юрий Гагарин, полководцы Георгий Жуков и Михаил Кутузов, поэт Сергей Есенин.

Эксперты, опрошенные "Известиями", полагают, что на рейтинг Сталина до сих пор влияет победа СССР в Великой Отечественной войне, а популярность Владимира Путина возросла еще больше после воссоединения Крыма с Россией.

Читайте также:

Большинство граждан не верит в нападение на Россию извне

Путин популярнее Трампа в Восточной Европе

По данным ВЦИОМ, программу реновации поддерживают 80% жителей пятиэтажек

Опрос: почти 90% россиян недовольны ценой и качеством услуг ЖКХ

Россияне назвали главные жизненные приоритеты