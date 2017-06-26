Ссора соседей на юго-западе Москвы закончилась дракой и стрельбой

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В коммунальной квартире на юго-западе Москвы произошел бытовой конфликт между соседями, который перерос в драку. Один из них применил травматическое оружие, другой – баллончик с раздражающим веществом. Оба участника конфликта находятся в больнице.

Мужчина и женщина получили травмы в результате бытового конфликта в коммунальной квартире на юго-западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Нагатинская, дом 26. По предварительным данным, между девушкой и мужчиной, которые проживают в соседних комнатах, произошел конфликт, переросший в драку. Мужчина применил травматическое оружие, женщина – баллончик с раздражающим веществом.

Рассорившихся соседей увезли в больницу. На месте происшествия работает полиция, проводится проверка.

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